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كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:58 ص
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بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي مانشستر سيتي، لمواجهة نظيره فريق أرسنال، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر سيتي وأرسنال على أرضية ملعب الاتحاد، معقل السيتيزن.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة مانشستر سيتي وأرسنال ، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة أرسنال ومانشستر سيتي عبر قناة Bein Sport hd 3.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع عن أرسنال

حراسة المرمى: إديرسون مورايس.

خط الدفاع: بينجامين ميندي- جون ستونز- فرناندينهو لويس- كايل والكر.

خط الوسط: دافيد سيلفا- إلكاي جوندوجان- كيفين دي بروين.

خط الهجوم: رحيم سترلينج- جابرييل خيسوس- رياض محرز.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين- سوكراتيس باباستاثوبولوس- ديفيد لويز- بوكايو ساكا.

خط الوسط: داني سيبايوس- جرانيت تشاكا.

خط الهجوم: نيكولاس بيبي- مسعود أوزيل- إيميريك أوباميانج- الكسندر لاكازيت.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل مانشستر سيتي وصافة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد أرسنال في المركز التاسع برصيد 40 نقطة.

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الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي وارسنال اليو

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