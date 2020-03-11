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برشلونة يدرس إبرام صفقة تبادلية مع يوفينتوس

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:38 ص
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برشلونة
برشلونة
أمل الحلفاوي
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يتجه نادي برشلونة لبيع لاعبه الدولي الكرواتي ايفان راكتيتش، والذي كان على وشك المغادرة في الصيف الماضي، وذلك حسب ما أوضحت تقارير إعلامية.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية المقربة من برشلونة، أن راكتيتش يرغب في الرحيل عن الفريق الكتالوني بسبب قلة مشاركته.

وكان راكتيتش قد صرح مؤخرًا أنه يريد اللعب بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي، في تلميح إلى رغبته بالرحيل إلى إيطاليا.

ويدرس برشلونة إجراء مفاوضات مع يوفنتوس من أجل إبرام صفقة تبادلية، والحصول على خدمات البرازيلي دوجلاس كوستا مقابل راكتيتش.

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