النصر ضد الرائد.. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

يستعد نادي النصر لمواجهة نظيره فريق الرائد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من عمر بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقام مباراة النصر أمام الرائد على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

موعد مباراة النصر ضد الرائد في الدوري السعودي

تقام مباراة النصر أمام الرائد، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة النصر ضد الرائد في الدوري السعودي

وتذاع مباراة النصر أمام الرائد عبر قناة الرياضية السعودية 1.

تشكيل النصر المتوقع أمام الرائد

حراسة المرمى: براد جونز .

خط الدفاع: سلطان الغنام - مايكون - عبد الإله العمري - عبد الرحمن عبيد.

خط الوسط: مختار علي - بيتروس

نور الدين أمرابط - يحيى الشهري - أحمد موسى.

خط الهجوم: عبد الفتاح آدم.

تشكيل الرائد المتوقع أمام النصر

حراسة المرمى: عزالدين دوخة.

خط الدفاع: محمد العامري - عبدالله الفهد - إيزيكيل بالوميك - محمد الشريمي.

خط الوسط: جلال الداودي - سلطان الفرحان - أرناو دجوم.

خط الهجوم: محمد فوزير - رائد الغامدي - أحمد الزين.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري السعودي للمحترفين

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، وبفارق 8 نقاط كاملة عن الهلال المتصدر، بينما يتواجد الرائد في المركز السادس برصيد 32 نقطة.