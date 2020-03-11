Advertisements
Advertisements
Advertisements

في لقاء له قبل رحيله.. صلاح السقا يكشف رمزية "الأراجوز" في فن العرائس المصري

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:30 ص
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
Advertisements

عبر المخرج المصري "صلاح السقا" عن حبه وشغفه الشديد بالأراجوز وصنعه للعرائس بكل ما لديه من طاقة وحب لهذا العمل.

وكشف "صلاح" عن علاقته بالعرائس خلال لقاء تلفزيوني له قبل رحيله قائلًا: "من أول ما ظهر الأراجوز وهو لم ينتشر ويتسع أكثر من الصورة اللي بيتشاف بيها دلوقتي".

وتابع: "يمكن زمان كان الأراجوز قاصر على المدن لوجود نوع من الجدية في بداية وجوده، لكن دلوقتي بدأ ينتشر في كل مكان.

وأضاف قائلا: "شخصية الأراجوز ابتكرها الفني المصري عشان يدافع بيها عن حقوقه كوسيلة غير مرئية وغير مباشرة، ومن هنا بدأ يستخدم شخصية الأراجوز عشان يكون عنده الحرية الكاملة انه يقول أي حاجة بشجاعة عشان لما يتقفش يسيب الأراجوز ويجري".

يذكر صلاح السقا تم تلقيبه برائد فن تحريك العرايس، وذلك لإنشاءه مسارح للعرائس في بعض الدول العربية.

وقدم "صلاح" عدة أعمال فنية منها الليلة الكبيرة، حسن الصياد، حلم الوزير سعدون، الأطفال يدخلون البرلمان.


Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ حوالي 8 ساعات

صحيفة اسبانية تكشف سبب فشل صفقة برشلونة التبادلية مع يوفنتوس في الانتقالات الشتوية

منذ أقل من ساعتين

رياح بسرعة 65 كيلو تضرب مصر في هذا التوقيت.. والأرصاد تحذر من 3 ظواهر

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. الكشف عن حقيقة إصابة مؤمن زكريا بعدوى أفريقية

منذ حوالي 4 ساعات

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ يوم

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

منذ حوالي 12 ساعة

مليون جرعة بنهاية العام.. القصة الكاملة لتوفيرعقار أمريكي ضد كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ يوم

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء: بيريز يفاوض صفقة مدوية.. صدمة تضرب الملكي قبل لقاء السيتي.. كواليس الانقلاب على زيدان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الأرصاد" تُعلن خارطة المناطق التي ستضربها الأمطار والسيول الخميس المقبل

منذ حوالي 10 ساعات

خاص.. مدير أعمال جوهرة يفجر مفاجأة حول خطوبتها لعمر كمال

منذ حوالي 9 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

أمطار خفيفة على بعض مناطق القاهرة

منذ نصف ساعة

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:15 م

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

أمطار خفيفة على بعض مناطق القاهرة

06:15 ص

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

10:37 م

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status