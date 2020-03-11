في لقاء له قبل رحيله.. صلاح السقا يكشف رمزية "الأراجوز" في فن العرائس المصري













عبر المخرج المصري "صلاح السقا" عن حبه وشغفه الشديد بالأراجوز وصنعه للعرائس بكل ما لديه من طاقة وحب لهذا العمل.وكشف "صلاح" عن علاقته بالعرائس خلال لقاء تلفزيوني له قبل رحيله قائلًا: "من أول ما ظهر الأراجوز وهو لم ينتشر ويتسع أكثر من الصورة اللي بيتشاف بيها دلوقتي".وتابع: "يمكن زمان كان الأراجوز قاصر على المدن لوجود نوع من الجدية في بداية وجوده، لكن دلوقتي بدأ ينتشر في كل مكان.وأضاف قائلا: "شخصية الأراجوز ابتكرها الفني المصري عشان يدافع بيها عن حقوقه كوسيلة غير مرئية وغير مباشرة، ومن هنا بدأ يستخدم شخصية الأراجوز عشان يكون عنده الحرية الكاملة انه يقول أي حاجة بشجاعة عشان لما يتقفش يسيب الأراجوز ويجري".يذكر صلاح السقا تم تلقيبه برائد فن تحريك العرايس، وذلك لإنشاءه مسارح للعرائس في بعض الدول العربية.وقدم "صلاح" عدة أعمال فنية منها الليلة الكبيرة، حسن الصياد، حلم الوزير سعدون، الأطفال يدخلون البرلمان.