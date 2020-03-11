محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب أنفيلد مباراة قوية ومنتظرة اليوم بين ليفربول الإنجليزي صاحب الأرض والجمهور ونظيره أتليتكو مدريد الإسبانى ضمن مباريات إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، فى لقاء قوي.

موعد مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا

يحل فريق أتليتكو مدريد الإسبانى ضيف ثقيل على ليفربول الإنجليزي ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم، فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول

حراسة المرمى : ادريان

خط الدفاع : ارنولد، جوميز، فان دايك، روبيرتسون

خط الوسط : فاينالدوم، فابينيو، شامبرلين

خط الهجوم : محمد صلاح، فيرمينو، ساديو مانى

وكان الريدز قد تلقي خسارة بهدف دون رد على ملعب الروخى بلانكوس فى لقاء الذهاب.