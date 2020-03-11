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بث مباشر مباراةالأهلي اليوم| مشاهدة مباراة الأهلي ضد سموحه اليوم 11-3-2020 بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:25 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر مباراةالأهلي  اليوم| مشاهدة مباراة الأهلي ضد سموحه اليوم 11-3-2020 بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت يستضيف ستاد القاهرة الدولى مباراة اليوم، الأربعاء، بين النادي الأهلي ونظيره نادي سموحة ضمن مباريات الجولة ال 18 من بطولة الدوري المصري الممتاز، فى لقاء قوي بين الفريقين.

بث مباشر مباراةالأهلي  اليوم| مشاهدة مباراة الأهلي ضد سموحه اليوم 11-3-2020 بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت وكان النادى الأهلى قد حقق الصعود للدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، على حساب صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3_1 فى المبارتان، ويبحث عن إستمرار الفوز فى بطولة الدوري المصري بعدنا حقق الفوز فى كل المباريات ال 16 التى خاضها ويملك 48 نقطة.

 

بث مباشر مباراةالأهلي  اليوم| مشاهدة مباراة الأهلي ضد سموحه اليوم 11-3-2020 بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت يحل نادي سموحة ضيف على النادي الأهلي فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة اون تايم سبورت.

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