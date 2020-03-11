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مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وسموحه اليوم 11-3-2020 kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا HD

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:25 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وسموحه  اليوم 11-3-2020  kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا  HD  يستضيف ستاد القاهرة الدولى مباراة اليوم، الأربعاء، بين النادي الأهلي ونظيره نادي سموحة ضمن مباريات الجولة ال 18 من بطولة الدوري المصري الممتاز، فى لقاء قوي بين الفريقين.

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وسموحه  اليوم 11-3-2020  kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا  HD  وكان النادى الأهلى قد حقق الصعود للدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، على حساب صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3_1 فى المبارتان، ويبحث عن إستمرار الفوز فى بطولة الدوري المصري بعدنا حقق الفوز فى كل المباريات ال 16 التى خاضها ويملك 48 نقطة.

 

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وسموحه  اليوم 11-3-2020  kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا  HD  يحل نادي سموحة ضيف على النادي الأهلي فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة اون تايم سبورت.

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