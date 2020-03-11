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يلا شوت مباراة الأهلي| مشاهدة مباراة الأهلي ضد سموحه بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الأهلي ضد سموحه

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:25 ص
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بوابة الفجر
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يلا شوت مباراة الأهلي| مشاهدة مباراة الأهلي ضد سموحه بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الأهلي ضد سموحه  يستضيف ستاد القاهرة الدولى مباراة اليوم، الأربعاء، بين النادي الأهلي ونظيره نادي سموحة ضمن مباريات الجولة ال 18 من بطولة الدوري المصري الممتاز، فى لقاء قوي بين الفريقين.

يلا شوت مباراة الأهلي| مشاهدة مباراة الأهلي ضد سموحه بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الأهلي ضد سموحه  وكان النادى الأهلى قد حقق الصعود للدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، على حساب صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3_1 فى المبارتان، ويبحث عن إستمرار الفوز فى بطولة الدوري المصري بعدنا حقق الفوز فى كل المباريات ال 16 التى خاضها ويملك 48 نقطة.

 

يلا شوت مباراة الأهلي| مشاهدة مباراة الأهلي ضد سموحه بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الأهلي ضد سموحه  يحل نادي سموحة ضيف على النادي الأهلي فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة اون تايم سبورت.

لمشاهدة المباراة اضغط هنا 

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