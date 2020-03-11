معلومات لا تعرفها عن رائد فن تحريك العرائس صلاح السقا في ذكرى وفاته













تحل اليوم ذكرى وفاة صلاح السقا والد النجم أحمد السقا، وهو مخرج مسرحي تخرج من كلية الحقوق بجامعة عين شمس، وعمل فترة بالمحاماة لكنه تركبها لحبه الشديد للإخراج وقدم العديد من الأعمال الفنية التي كان لها أثرها العظيم في التاريخ.ويستعرض "الفجر الفني" بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياته.1- ولد في محافظة الدقهلية في 11 مارس عام 1932م.2- قدم عدة أعمال فنية منها الليلة الكبيرة، حسن الصياد، حلم الوزير سعدون، الأطفال يدخلون البرلمان.3- أخرج العديد من الأعمال منها عودة الشاطر حسن، تابعة دندش، عقلة الصباع، مقالب صحصح، الديك العجيب.4- عرف بـ"رائد فن تحريك العرايس''، وذلك لإنشاءه مسارح للعرائس في بعض الدول العربية.5- كان وكيلا لأول وزارة للثقافة.6- كان عضوا ب"UNIMA"، الهيئة العالمية لفنون ومسارح العرائس.7- حصل على العديد من الجوائز ليس في مصر فقط، بل من الدول العربية والأجنبية أيضا منها الميدالية الذهبية لمهرجان دول البحر المتوسط"8- تم تكريمه عام 1986م، من قبل المهرجان القومي للمسرح.9- لديه ابن وابنة وهما الفنان أحمد السقا، "فاطمة".10- أصيب بهبوط في القلب بالإضافة الى بعض القصور في وظائف الكلى وأسفر على أثرهم فراقه لعالمنا في القاهرة عام 2010.11- فارق الحياة عن عمر يناهز الثامنة والسبعون عامًا من عمره.