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الكشف عن موقف كورتوا ومارسيلو من مباراة إيبار
الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:57 ص
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أمل الحلفاوي
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يلاقي فريق ريال مدريد نظيره ايبار يوم الجمعة المقبل الموافق الثالث عشر من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة 28من الدوري الإسباني الممتاز.
وكشف نادي ريال
مدريد، عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، عن إصابة الثنائي تيبو كورتوا ومارسيلو،
التي تعرضا لها خلال خسارة الفريق أمام ريال بيتيس في الليجا.
وكتب ريال مدريد
في بيانه الرسمي حول إصابة مارسيلو:" بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها مارسيلو،
تبين أن اللاعب يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين لساقه اليسرى ".
بينما أوضح النادي
حول إصابة تيبو كورتوا:" بعد الفحوصات الطبية التي خض لها الحارس تيبو كورتوا،
تبين أن الحارس يعاني من إصابة في العضلة الضامة لساقه اليسرى ".
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