أومتيتي صداع جديد في رأس كيكي سيتين

أصبح قلب الدفاع الفرنسي صامويل أومتيتي لاعب نادي برشلونة الإسباني، صداعاً مزمناً في رأس مدربه كيكي سيتين، المدير الفني للنادي الكتالوني.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية، أن أومتيتي يعاني من إصابة متجددة مع برشلونة، لكنها غير واضحة الممعالم حتى الآن.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن أومتيتي تدرب منفرداً اليوم، ولم يخض التدريبات الجماعية مع زملائه.

وتشير التقارير لمعاناة أومتيتي من الإصابة، لكن من دون تحديد حجم تلك لإصابة أو معرفة تفاصيل أخرى، بحسب سبورت.

كما أكدت الصحيفة، أن مشاركة أومتيتي في اللقاء المقبل ضد مايوركا في الدوري الإسباني أصبحت محل شك.

وستمثل إصابة أومتيتي أزمة حادة لمدرب الفريق كيكي سيتين خلال مواجهة مايوركا، حيث سيغيب الفرنسي الآخر كليمون لونجليه بسبب الإصابة.

وتم تصعيد خمسة لاعبين من الفريق الثاني لبرشلونة اليوم وهم: ريكي بويج و أليكس كويادو وماتيوس بيريرا وداني مورير ولودفيت ريس.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني.