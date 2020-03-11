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صحيفة اسبانية تكشف سبب فشل صفقة برشلونة التبادلية مع يوفنتوس في الانتقالات الشتوية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:49 ص
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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فجرت صحيفة اسبانية مفاجأة قوية من العيار الثقيل حول فشل إجراء صفقة تبادلية كانت قريبة من الحدوث خلال فترة الانتقالات الشتوية بين نادي برشلونة الاسباني ونظيره نادي يوفنتوس الإيطالي لكنها لم تتم في النهاية.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:" نادي يوفنتوس الإيطالي كان يسعى لضم اللاعب الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة الاسباني في ظل ابتعاده عن خيارات المدرب إرنستو فالفيردي في ذلك التوقيت مع الفريق حيث عرض يوفنتوس خدمات جناحه البرازيلي دوجلاس كوستا، مقابل الحصول على راكيتيتش".

وأضافت الصحيفة الاسبانية:" هذه الصفقة لم تتم بعد أن توقفت في اللحظات الأخيرة بين الجانبين".

يذكر أن اللاعب الدولي إيفان راكيتيتش قد أعلن رغبته في عدم الاستمرار مع نادي برشلونة الاسباني وطلب الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وسط اهتمام من نادي يوفنتوس الإيطالي ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسي.

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