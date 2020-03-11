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كوريا الجنوبية تسجل 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:01 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها أن كوريا الجنوبية سجلت 242 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس الكورونا المستجد (covid-19)، ارتفعت إلى ٢٦ حالة سلبية، الثلاثاء، من أصل ٥٩ حالة التي تم الإعلان عنها، بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس لـ5 حالات اليوم، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة والسكان المصرية كوريا الجنوبية كورونا

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