"مبروك يا فوفا".. هكذا دعمت آيتن عامر شقيقتها عبر "إنستجرام" (صورة)













نشرت الفنانة آيتن عامر صورة جديدة لمسلسل "إلا أنا'' عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت على الصورة مهنئة شقيقتها وفاء عامر قائلة: "مبروك يا فوفا على حكاية بنات موسى، بإذن الله هتكسروا الدنيا على قناة dmc".وبادلتها "وفاء" التعليق قائلة: "روح قلبي يا أم يوسف وتيتي".، فيما علقت الفنانة بوسي قائلة: مبروك يا وفاء، نجاح ساحق ان شاء الله.وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: ألف مبروك يا روحي، بالتوفيق ان شاء الله.ومن المرتقب أن تدور أحداث مسلسل "إلا أنا" في سياق طابع الحلقات المنفصل، حول أحداث حقيقة لـستة سيدات وسوف تكون حلقات المسلسل مقسمة الى "ستون" حلقة لكل قصة مخصص لها عشرة حلقات.ويشارك في المسلسل وفاء عامر، محمد جمعة، سميح النقاش، محمد الدباح، عمر عبد الحليم، تامر عشري والعديد من الفنانون.