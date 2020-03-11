Advertisements
Advertisements
Advertisements

"مبروك يا فوفا".. هكذا دعمت آيتن عامر شقيقتها عبر "إنستجرام" (صورة)

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:49 ص
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
Advertisements

نشرت الفنانة آيتن عامر صورة جديدة  لمسلسل "إلا أنا'' عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وعلقت على الصورة مهنئة شقيقتها وفاء عامر قائلة: "مبروك يا فوفا على حكاية بنات موسى، بإذن الله هتكسروا الدنيا على قناة dmc".

وبادلتها "وفاء" التعليق قائلة: "روح قلبي يا أم يوسف وتيتي".، فيما علقت الفنانة بوسي قائلة: مبروك يا وفاء، نجاح ساحق ان شاء الله.

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: ألف مبروك يا روحي، بالتوفيق ان شاء الله.

ومن المرتقب أن تدور أحداث مسلسل "إلا أنا" في سياق طابع الحلقات المنفصل، حول أحداث حقيقة لـستة سيدات وسوف تكون حلقات المسلسل مقسمة الى "ستون" حلقة لكل قصة مخصص لها عشرة حلقات.

ويشارك في المسلسل وفاء عامر، محمد جمعة، سميح النقاش، محمد الدباح، عمر عبد الحليم، تامر عشري والعديد من الفنانون.


"مبروك يا فوفا".. هكذا دعمت آيتن عامر شقيقتها عبر "إنستجرام" (صورة)
"مبروك يا فوفا".. هكذا دعمت آيتن عامر شقيقتها عبر "إنستجرام" (صورة)
Advertisements

أخبار تهمك

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء: بيريز يفاوض صفقة مدوية.. صدمة تضرب الملكي قبل لقاء السيتي.. كواليس الانقلاب على زيدان

منذ حوالي 6 ساعات

رياح بسرعة 65 كيلو تضرب مصر في هذا التوقيت.. والأرصاد تحذر من 3 ظواهر

منذ حوالي 10 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "الأرصاد" تُعلن خارطة المناطق التي ستضربها الأمطار والسيول الخميس المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. مدير أعمال جوهرة يفجر مفاجأة حول خطوبتها لعمر كمال

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تركيا تعلن أول إصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 21 ساعة

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. الكشف عن حقيقة إصابة مؤمن زكريا بعدوى أفريقية

منذ ساعتين و 21 دقيقة

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:15 م

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

10:37 م

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

مفاجأة.. الكشف عن حقيقة إصابة مؤمن زكريا بعدوى أفريقية

02:50 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status