5 تحديات صعبة تنتظر الأهلي أمام سموحة

يعود فريق الأهلي من جديد للمنافسة في الدوري المصري لكرة القدم، بعد حسم تأهله لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز، حيث يلتقي في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء مع فريق سموحة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من البطولة المحلية.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة، بينما يحتل فريق سموحة المركز السابع برصيد 24 نقطة.

ويواجه فريق الأهلي عدة تحديات صعبة خلال مباراته ضد سموحة في الجولة الثامنة عشر من الدوري الممتاز نستعرضها سويا في هذا التقرير:-

1- استمرار سلسلة "اللاهزيمة":

أبرز التحديات التي تواجه الأهلي في مباراته ضد سموحة، هي حفاظ الفريق الأحمر على سجله خال من الهزائم في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث حقق الفريق 16 انتصارا متتاليا بالبطولة حتي الآن، ولم يتعادل أو يخسر أي مباراة.

كما يسعي الفريق الأهلاوي لمواصلة سلسلة اللاهزيمة بالموسم الحالي، حيث لم يخسر الفريق الأحمر أي مباراة منذ هزيمته ضد النجم الساحلي في 29 نوفمبر الماضي، وخاض 21 مباراة بعد لقاء بطل تونس، فاز في 17 مباراة وتعادل في 4 مباريات.

2- معادلة "فايلر" رقم "جوزيه":

السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي يرغب في الوصول للإنتصار السابع عشر على التوالي مع الفريق بالدوري الممتاز هذا الموسم، لمعادلة الرقم التاريخي للبرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأحمر صاحب أفضل انطلاقة مع الأحمر موسم 2004 – 2005 بتحقيقه 17 انتصارًا متتاليًا.

3- التغلب على الإجهاد:

يواجه الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر تحديًا صعبًا أمام سموحة، بالتغلب على الإجهاد الذي يعاني منه بعض اللاعبين بسبب ضغط المباريات، وعودة الفريق يوم الاثنين من جنوب إفريقيا بعد خوض مباراة قوية ضد ماميلودي صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بالتعادل 1-1.

4- مواصلة التفوق على سموحة:

من التحديات التي تنتظر الأهلي في مباراة اليوم ضد سموحة، مواصلة تفوقه التاريخي على الفريق السكندري، حيث حقق 13 انتصارًا من أصل 23 مباراة جمعت الفريقين في الدوري الممتاز وكأس مصر، مقابل 3 انتصارات فقط لسموحة، وحسم التعادل نتيجة 6 مباريات بينهما

5- مواجهة أزمة الغيابات:

يخوض فريق الأهلي مباراة سموحة وسط العديد من الغيابات في صفوف الفريق بسبب الإصابات والإيقاف وسيكون على الجهاز الفني إيجاد حلول وبدائل مناسبة لتعويض الغائبين عن مباراة الفريق السكندري.

ويفقد الأهلي 12 لاعبًا أمام سموحة هم: حمدي فتحي ومحمد محمود وسعد الدين سمير ورمضان صبحي ومحمود متولي وعلي معلول وجيرالدو دا كوستا بسبب الإصابة، وجونيور أجاي وياسر إبراهيم ومحمود "كهربا" للإيقاف، وصالح جمعة وشريف إكرامي لوجهة نظر فنية