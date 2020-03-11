ممثلة شهيرة تكشف حقيقة تعرضها للتحرش من قبل زملائها في الوسط الفني

وأوضحت أن التمييز لا يقف عند هذا الحد، بل يتعداه إلى تمييز المجتمع، طارحة مثالا على ذلك وهو أن المجتمع ينتقد الممثلة عندما تؤدي مشهد قبلة في أعمالها، بينما لا يتم التطرق للممثل لو قام بالفعل نفسه، فتصبح القبلة مرتبطة باسم الممثلة وليس اسم الممثل ويتم البحث عنها في "غوغل" باسم النجمة التي قامت بها، ويبدأ الحديث عن جرأة الممثلة، وكيف أدت ذلك المشهد وكسرت التقاليد، على الرغم من أنها هي والممثل يؤديان المهنة نفسها.



