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هذا الفيلم يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:59 ص
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بوابة الفجر
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تصدر فيلم الرعب والإثارة الجديد ”الرجل الخفي“ (ذا إنفيزابل مان) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 29 مليون دولار.

والفيلم بطولة إليزابيث موس وألديس هودج وستورم ريد وهارييت داير ومن إخراج لي وينيل.وتراجع فيلم الرسوم المتحركة ”سونيك القنفذ“ (سونيك ذا هيدجهوج) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع مسجلا إيرادات بلغت 16 مليون دولار.

كما تراجع فيلم المغامرات ”نداء البرية“ (كول أوف ذا ويلد) من المركز الثاني إلى المركز الثالث مسجلا 13.2 مليون دولار.

والفيلم بطولة هاريسون فورد وكارين جيلان ودان ستيفنز ومن إخراج كريس ساندرز.

واحتل فيلم الرسوم المتحركة الجديد ”بطل الأكاديمية: صعود الأبطال“ (ماي هيرو أكاديميا :هيروز رايزنج) المركز الرابع مسجلا 5.1 مليون دولار.

وتراجع فيلم المغامرات الكوميدي ”أشقياء إلى الأبد“ (باد بويز فور لايف) من المركز الرابع إلى المركز الخامس محققا 4.3 مليون دولار.

والفيلم بطولة ويل سميث ومارتن لورنس وفانيسا هادجنز ومن إخراج عادل العربي وبلال فلاح.


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