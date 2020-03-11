بعد رباعية دوري الأبطال.. بالأرقام ماذا قدم يوسيب إليتشيتش مع اتالانتا هذا الموسم ؟

نجح فريق اتالانتا في تحقيق الفوز على حساب فريق فالنسيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت على ملعب الميستايا ضمن منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبهذة النتيجة تأهل فريق اتالانتا إلى الدور الربع نهائي من البطولة، ولكن تألق اللاعب السلوفيني يوسيب إيليتشيتش بشكل مميز، حيث سجل الأربعة أهداف لفريقه خلال اللقاء بالإضافة إلى هدف في مباراه الذهاب التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

واحرز إيليتشيتش 5 أهداف هذا الموسم في بطولة دوري أبطال أوروبا وجاءت جميعها في دور الثمن نهائي، ولكنه فشل في تسجيل أي أهداف خلال دور المجموعات.

بينما يملك لاعب فريق اتالانتا ارقام مميز في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث شارك في 21 مباراة سجل خلالها 15 هدف وصنع خمسة أهداف لزملائه في الفريق.

وأصبح يوسيب إيليتشيتش صاحب الـ32 أكبر لاعب يسجل أكثر من ثلاثة أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا.