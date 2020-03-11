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ليفربول ضد أتلتيكو مدريد.. التشكيل المتوقع للفريقين قبل موقعة انفيلد

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:41 ص
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ليفربول وأتليتكو مدريد
ليفربول وأتليتكو مدريد
علي ماهر حلمي
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يستضيف اليوم الأربعاء نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي التشكيل المتوقعة لمباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا:

يدخل نادي ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب مباراة أتلتيكو مدريد وهو يعاني من العديد من الإصابات التي ضربت لاعبي الريدز مؤخرا أبرزها الحارس الدولي البرازيلي أليسون بيكر.

 وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمي: أدريان

خط الدفاع: روبيرتسون، فان دايك، جوميز، أرنولد

خط الوسط: هنديرسون، فينالدوم، فابينهو

خط الهجوم: ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح

بينما جاءت تشكيلة أتلتيكو مدريد الإسباني المتوقعة لمباراة ليفربول الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمي: يان أوبلاك

خط الدفاع: رينان لودي - فيليبي - ستيفان سافيتش - كيران تريبيير

خط الوسط: جواو فليكس - كوكي - توماس بارتي - ساؤول نيجيز

خط الهجوم: ديجو كوستا- أنخيل كوريا

تعرف علي موعد مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد:

من المقرر ان يواجه نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة بين الفريقين علي قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعلق المعلق القطري الشهير يوسف سيف.

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