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عاجل.. تأجيل لقاء مانشستر سيتي وأرسنال بسبب كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:03 ص
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مانشستر سيتي وأرسنال
مانشستر سيتي وأرسنال
أحمد عصام
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أعلن نادي مانشستر سيتي عن تأجيل مباراته أمام فريق أرسنال والتي كان من المقرر أن تقام اليوم الأربعاء على ملعب الاتحاد في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وفضل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عدم إقامة المباراة كإجراء احترازي بعد إصابة رئيس اولمبياكوس بفايروس كورونا قبل أسبوعين في ملعب الإمارات ضد أرسنال.

 

وكان فريق اولمبياكوس قد نجح في الصعود لدور الثمن نهائي من بطولة الدوري الاوروبي بعد هزيمة أرسنال بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

 

يذكر أن بريطانيا قد أعلنت في الساعات الماضية عن إصابة وزيرة الصحة بفيروس كورونا وانعزالها بشكل رسمي.

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