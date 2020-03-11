مفاجأة.. الكشف عن حقيقة إصابة مؤمن زكريا بعدوى أفريقية

ذكرت مصادر بالنادي الأهلي، حقيقة ما تردد، أن سبب معاناة مؤمن زكريا من مرضه الحالي، يرجع لإصابته بالحمى في وقت سابق مع المارد الأحمر، خلال أحد مواجهاته الأفريقية.

وأوضح، أن هذه الأقاويل غريبة جدا، طبيا وعلميا، فلا يوجد ما يثبت أن الحمى تعد سببا لمرض الأعصاب الذي يعاني منه مؤمن زكريا في الوقت الحالي.

ووجه تساؤلا، لماذا لم يقل الأطباء الألمان والإسبان ذلك عندما وقعوا عليه الكشف الطبي في وقت سابق؟ ولماذا أرجعت الحمى لفترة وجوده بالأهلي فهناك تجارب أخرى للاعب مع أندية أخرى؟ مؤكدًا :"هذه الأمور غير صحيحة".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اعتمد في وقت سابق صرف مبلغ 600 ألف جنيه دفعة مالية مبدئية، للمساهمة في تكاليف علاج مؤمن زكريا، بعد موافقة وزارة الرياضة.

وجدير بالذكر، أن مؤمن زكريا يعاني من مشاكل صحية في الأعصاب تسببت في ابتعاده عن المشاركة في المباريات مع الفريق الأحمر منذ الموسم الماضي.