Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة.. الكشف عن حقيقة إصابة مؤمن زكريا بعدوى أفريقية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:50 ص
Advertisements
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
حسن شحاتة
Advertisements

ذكرت مصادر بالنادي الأهلي، حقيقة ما تردد، أن سبب معاناة مؤمن زكريا من مرضه الحالي، يرجع لإصابته بالحمى في وقت سابق مع المارد الأحمر، خلال أحد مواجهاته الأفريقية.

وأوضح، أن هذه الأقاويل غريبة جدا، طبيا وعلميا، فلا يوجد ما يثبت أن الحمى تعد سببا لمرض الأعصاب الذي يعاني منه مؤمن زكريا في الوقت الحالي.

ووجه تساؤلا، لماذا لم يقل الأطباء الألمان والإسبان ذلك عندما وقعوا عليه الكشف الطبي في وقت سابق؟ ولماذا أرجعت الحمى لفترة وجوده بالأهلي فهناك تجارب أخرى للاعب مع أندية أخرى؟ مؤكدًا :"هذه الأمور غير صحيحة".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اعتمد في وقت سابق صرف مبلغ 600 ألف جنيه دفعة مالية مبدئية، للمساهمة في تكاليف علاج مؤمن زكريا، بعد موافقة وزارة الرياضة.

وجدير بالذكر، أن مؤمن زكريا يعاني من مشاكل صحية في الأعصاب تسببت في ابتعاده عن المشاركة في المباريات مع الفريق الأحمر منذ الموسم الماضي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مرض مؤمن زكريا مرتضى منصور ما هي اصابة مؤمن زكريا ما هو مرض مؤمن زكريا مؤمن زكريا مع مهيب مؤمن زكريا مرض مؤمن زكريا اليوم مؤمن زكريا حلقة مؤمن زكريا حالة مؤمن زكريا تفاصيل اصابة مؤمن زكريا الزمالك الخطيب الأهلي اصابة مؤمن زكريا

أخبار تهمك

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء: بيريز يفاوض صفقة مدوية.. صدمة تضرب الملكي قبل لقاء السيتي.. كواليس الانقلاب على زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ يوم

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الأرصاد" تُعلن خارطة المناطق التي ستضربها الأمطار والسيول الخميس المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

قادمًا من نيويورك.. "الصحة السعودية" تعلن إصابة مواطن مصري بـ"كورونا"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تركيا تعلن أول إصابة بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 20 ساعة

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

رياح بسرعة 65 كيلو تضرب مصر في هذا التوقيت.. والأرصاد تحذر من 3 ظواهر

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. مدير أعمال جوهرة يفجر مفاجأة حول خطوبتها لعمر كمال

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء: قرار صادم لجماهير البرسا.. خسائر فادحة بعد قرار دوري الأبطال.. ميسي يحصد جائزة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على سبب استبعاد مؤمن زكريا من مباراة المصري

مفاجأة نارية وراء خروج مؤمن زكريا من حسابات كارتيرون

وكيل مؤمن زكريا في الأهلي لتوقيع عقود التجديد

آخر تطور في علاج مؤمن زكريا

الكشف عن حجم إصابة ياسر إبراهيم

مؤمن زكريا يظهر في الأهلي عقب العودة من ألمانيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:15 م

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

10:37 م

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء: بيريز يفاوض صفقة مدوية.. صدمة تضرب الملكي قبل لقاء السيتي.. كواليس الانقلاب على زيدان

11:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status