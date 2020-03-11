موعد مباراة الأهلي و سموحة اليوم| مشاهدة مباراة الأهلي ضد سموحة اليوم 11-3-2020 والقنوات الناقلة

يستضيف ستاد القاهرة الدولى مباراة اليوم، الأربعاء، بين النادي الأهلي ونظيره نادي سموحة ضمن مباريات الجولة ال 18 من بطولة الدوري المصري الممتاز، فى لقاء قوي بين الفريقين.

وكان النادى الأهلى قد حقق الصعود للدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، على حساب صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3_1 فى المبارتان، ويبحث عن إستمرار الفوز فى بطولة الدوري المصري بعدنا حقق الفوز فى كل المباريات ال 16 التى خاضها ويملك 48 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

يحل نادي سموحة ضيف على النادي الأهلي فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة اون تايم سبورت.

قائمة الاهلي لمواجهة سموحة :

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة – محمد هاني – أيمن أشرف – محمود وحيد – أحمد فتحي.

خط الوسط: حسام عاشور – أليو ديانج – وليد سليمان – حسين الشحات – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد الشيخ – عربي بدر.

خط الهجوم: مروان محسن – أليو بادجي.