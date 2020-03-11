بشرى تحتفل بعيد ميلاد يسرا بذكريات مسلسل "لقاء على الهوا" (صورة)









وعلقت على الصورة قائلة: "كل سنة وإنتي طيبه يا يسرا عيد ميلاد سعيد والله لحبك موت وبحب برج الحوت".. ذكريات مسلسل (لقاء على الهوا)".



يشار إلي أن النجمة يسرا، احتفلت أمس بعيد ميلادها الـ ٦٥، وهي تعتبر من أهم نجمات السينما المصرية، حيث حرص العديد من النجوم على تهنئة بعيد ميلادها.









استعانت الفنانة بشرى، بصورة من مسلسل "لقاء على الهوا" لتهنئ النجمة يسرا بعيد ميلادها الـ ٦٥ الذي يوافق اليوم ١٠ مارس.ونشرت بشري صورة، جمعت فريق عمل مسلسل "لقاء على الهوا" عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".