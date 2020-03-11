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طارق شوقي في اجتماع مع منظمة الأمم المتحدة بسبب كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:20 ص
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الخريطة التي نشرها طارق شوقي
الخريطة التي نشرها طارق شوقي
ريم محمود
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كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عقدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) اجتماعًا عالميًا عصر أمس، عن طريق تقنيات الاتصالات، واشترك فيه حوالي ٧٠ وزير تعليم من الدول الأعضاء في المنظمة، لبحث تداعيات انتشار فيروس كورونا على التعليم حول العالم. 

وأضاف "شوقي" في تصريح صحفي له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": " شرفت بتمثيل جمهورية مصر العربية في هذا الملتقى الدولي، وآثرت أن أشارككم الخريطة المرفقة التي توضح عدد البلاد التي قررت إيقاف الدراسة (اللون الأخضر) وأخري أوقفتها جزئيا (اللون الأصفر) والغالبية العظمي التي تستمر بها الدراسة بشكل كامل وطبيعي".

واختتم الوزير تصريحه: "وتم تبادل الآراء والخبرات بين ممثلي الدول، والتشاور حول آليات التعامل مع الموقف بما يتناسب مع ظروف كل دولة".
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الكلمات المفتاحية

وزير التعليم فيروس كورونا الدكتور طارق شوقي الأمم المتحدة

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