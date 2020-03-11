ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي وصراع الحذاء الذهبي

شهدت الجولة التاسعة والتاسعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " إثارة كبيرة في المنافسة علي الحذاء الذهبي حيث عاد اللاعب الدولي الإنجليزي جيمي فاردي للتسجيل حيث سجل هدفين في مباراة فريقه ليستر سيتي أمام نظيره نادي ليستر سيتي.

بينما فشل كل من أوباميانج مهاجم نادي آرسنال وسيرجو أجويرو مهاجم نادي مانسشتر سيتي في التسجيل بهذه الجولة واستغل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول تعثر اللاعبان للتسجيل في مباراة فريقه أمام نظيره فريق بورنموث.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي قبل بداية الجولة الثلاثين:

- جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي 19 هدف.

- بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال 17 هدف.

- محمد صلاح لاعب ليفربول 16 هدف.

- سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي 16 هدف.

- داني إنجز لاعب ساوثهامبتون 15 هدف.

- ساديو ماني لاعب ليفربول 14 هدف.

- ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 14 هدف.

- تامي أبراهام لاعب تشيلسي 13 هدف.

- دومينيك كالفرت لورين لاعب إيفرتون 13 هدف.

- راؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون 13 هدف.

- رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي 11 هدف.

- تيمو بوكي لاعب نورويتش سيتي 11 هدف.

- هاري كين لاعب توتنهام هوتسيبير 11 هدف.

- أنتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد 11 هدف.



