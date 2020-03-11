بالفيديو.. كيف اكتشف سامح الصريطي موهبة ابنته الغنائية؟.. الفنان يجيب





وأضاف الصريطي خلال لقاءه مع ابنته في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر فضائية dmc، أن ابنته عندما كانت في الرابعة من عمرها، فاجأته بغناءها للأغاني الطربية الصعبة، ولكنه لم يكترث بالأمر وأعتقد أنها مجرد هواية.





صاحبة السعادة" برنامج تقدمه الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، بهدف الحفاظ على الهوية المصرية وإحيائها وسط المتغيرات السياسية والاجتماعية، وذلك من خلال استضافة نوعيات مختلفة من الضيوف كالنجوم وصناع الفن بكل فروعه، وكذلك نجوم الرياضة المصرية وصناع الموسيقى الذين يقدمون مشاريعهم الموسيقية المتميزة والمتفردة عبر البرنامج.

















كشف الفنان سامح الصريطي، عن رفضه في البداية دخول ابنته مجال الفن وذلك لأنه يعلم جيدًا كمية الصعوبات الضخمة التي ستعاني منها في الساحة الفنية.