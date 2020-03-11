اليوم .. "الصحة" تستخدم كواشف جديدة لإظهار الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انه تم تفعيل خطة احترازية لاستخدام كواشف حديثة (الكاشف السريع) تستطيع إظهار نتيجة العينة خلال ٣٠ دقيقة فقط، وسيتم تفعيلها بدءًا من اليوم الأربعاء، في جميع منافذ مصر البرية والبحرية والجوية.





وأشارت الوزارة إلى أن مصر من أول ٤ دول في المنطقة والشرق الأوسط حصلت على كواشف الفيروس.





وأضافت، أن مصر من أول الدول التي اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فور إعلان منظمة الصحة العالمية عن انتشار الفيروس بدولة الصين في أوائل شهر يناير الماضي، مؤكدة أن مطار القاهرة من ضمن أول ٣ مطارات في العالم بدأت تطبيق الخطة الوقائية الاحترازية.