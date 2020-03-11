Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم .. "الصحة" تستخدم كواشف جديدة لإظهار الإصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:27 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة والسكان، انه تم تفعيل خطة احترازية لاستخدام كواشف حديثة (الكاشف السريع) تستطيع إظهار نتيجة العينة خلال ٣٠ دقيقة فقط، وسيتم تفعيلها بدءًا من اليوم الأربعاء، في جميع منافذ مصر البرية والبحرية والجوية.

وأشارت الوزارة إلى أن مصر من أول ٤ دول في المنطقة والشرق الأوسط حصلت على كواشف الفيروس.

وأضافت، أن مصر من أول الدول التي اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فور إعلان منظمة الصحة العالمية عن انتشار الفيروس بدولة الصين في أوائل شهر يناير الماضي، مؤكدة أن مطار القاهرة من ضمن أول ٣ مطارات في العالم بدأت تطبيق الخطة الوقائية الاحترازية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة فيروس كورونا أخبار

أخبار تهمك

عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الأرصاد" تُعلن خارطة المناطق التي ستضربها الأمطار والسيول الخميس المقبل

منذ حوالي 10 ساعات

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

رياح بسرعة 65 كيلو تضرب مصر في هذا التوقيت.. والأرصاد تحذر من 3 ظواهر

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء: بيريز يفاوض صفقة مدوية.. صدمة تضرب الملكي قبل لقاء السيتي.. كواليس الانقلاب على زيدان

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. الكشف عن حقيقة إصابة مؤمن زكريا بعدوى أفريقية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ حوالي 7 ساعات

أمطار خفيفة على بعض مناطق القاهرة

منذ نصف ساعة

مليون جرعة بنهاية العام.. القصة الكاملة لتوفيرعقار أمريكي ضد كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. مدير أعمال جوهرة يفجر مفاجأة حول خطوبتها لعمر كمال

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ يوم

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بعد وصول فيروس كورونا إلى حدود مصر.. بيان عاجل من وزارة الصحة

بعد اكتشاف أول إصابة بكورونا في مصر.. ننشر خطة الصحة بالجامعات للتصدى للفيروس

الصحة: تعافي أول حالة حاملة لفيروس كورونا بمصر

مشاهد من إجراءات الفحص ضد الكورونا.. "الفجر" داخل الحجر الصحي بمطار الغردقة (فيديو وصور)

بعد ظهور ثاني إصابة بكورونا في مصر.. تعرف على إجراءات الحجر الصحي وآلية تطبيقه

تسلسل زمني.. حكاية 15 حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:15 م

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

أمطار خفيفة على بعض مناطق القاهرة

06:15 ص

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

10:37 م

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status