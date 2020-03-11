مستشار وزير المالية: المستثمرون طالبوا بتجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية

قال رامي يوسف مستشار وزير المالية للإصلاح الضريبي، إنه تم التصديق الرئاسي علي قانون إنهاء المنازعات الضريبية، لافتا إلى أن القانون يشجع على الاستثمار ويزيد من الإيرادات.





وأضاف "يوسف" خلال لقائه في برنامج المواجهة الذي يذاع علي قناة "إكسترا نيوز" أمس الثلاثاء، أن هذا القانون كان مطروحا في2016، وطالب قطاع المستثمرون بتجديده.





وتابع مستشار وزير المالية: "وزارة المالية من مصلحتها أن الأعمال والبيزنس يعمل وينجح، ولن يستفيد أحد إذا حدث حجز علي شركة تعثرت".