محمود البزاوي عن نجله أكرم: قريب الشبه بجده.. وتعلمت منه ثقافة الفطرة













قال محمود البزاوي، إن نجله أكرم يشبه جده إلى حد كبير، في كل شئ ولديه ثقافة الفطرة التي اكتسبها منه وتعلمها مشيرًا إلى أنه كان يفتقد هذه البساطة والثقافة التي وجدها لاحقًا في ابنه.وأضاف أكرم نجل البزاوي خلال لقاءه مع والده عبر برنامج صاحبة السعادة والذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر فضائية dmc، إنه في الطفولة كان يعلم بأن والده يعمل ممثلًا ولكنه كان لا يتابع أي عمل له كما كان يزعجه سؤال أي شخص له عن أعمال والده لأنه لم يكن يعرفها.وتابع أكرم أنه مندهش حتى الآن من مشهد والده في فيلم "التعويذة" والذي ظهر خلاله وهو يشم رائحة معينة وبعدها يموت، ممازحًا والده بأنه لا يعرف حتى الآن سبب وفاته داخل أحداث الفيلم.يذكر أن "صاحبة السعادة" برنامج تقدمه الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، بهدف الحفاظ على الهوية المصرية وإحيائها وسط المتغيرات السياسية والاجتماعية، وذلك من خلال استضافة نوعيات مختلفة من الضيوف كالنجوم وصناع الفن بكل فروعه، وكذلك نجوم الرياضة المصرية وصناع الموسيقى الذين يقدمون مشاريعهم الموسيقية المتميزة والمتفردة عبر البرنامج