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وزيرة الصحة تكشف عن طريقة عمل الكواشف الحديثة لـ"كورونا"

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:50 ص
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الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
مروة عبدالعزيز
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان إن منظمة الصحة العالمية لم تحظر الطيران بين الدول حتى هذه اللحظة، ولكنها تشدد على أخذ خطوات احترازية ،وهذا ما نقوم بفعله لافتة إلى أن مصر لديها إجراءات وقائية جيدة في جميع المطارات والموانئ.

وأضافت "زايد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" أنه عند إجراء التحاليل لـ26 حالة حاملة لفيروس كورونا، ثبت أنها سلبية، ولكن سيتم عزل الحالات 14 يومًا للتأكد من شفاءها، موضحة: "بزعل جدا من الناس اللي بتقول عندنا إصابات وبنخبي".

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن أول دفعة من الكشافات السريعة ستصل غدًا وتعمل على إظهار الإصابة بالفيروس خلال 30 دقيقة فقط، وسيتم التحليل بأخذ عينات دم على شريحة كما يحدث مع المرضى في تحليل السكر.
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الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة كورونا إصابات

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