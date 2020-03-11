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منال سلامة لـ"الفجر الفني" عن حال الدراما: "لا تعليق".. وهذه حقيقة وجود جزء ثالث من "عائلة نعمان"

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:32 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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كشفت الفنانة منال سلامة، أنه حتى الآن لم يتم الحديث معها عن وجود جزء ثالث من مسلسل "عائلة الحاج نعمان".

وقالت منال سلامة، خلال تصريح خاص "الفجر الفني": إنها حاليًا ابتعدت عن التمثيل وذلك يعود بسب عدم استطاعتها التأقلم مع هذا المناخ في الدراما عموما.

وأضافت: "أنا ست من بتوع ٣٠ حلقة وأكون عارفة دوري كويسه وأذاكره واللي بيحصل حاليًا لا يناسب شخصيتي".

كما رفضت الفنانة منال سلامة، التعليق على حال الدراما المصرية، قائلة" نو كومنت "وأن كل مايحدث ذلك هو هدم للفن المصري مع سبق الأصرار والترصد".


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