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منال سلامة لـ"الفجر الفني" عن غيابها الفترة المقبلة: "أنا أصلا مش تريند".. وهذا رأيي في أغاني المهرجانات

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:13 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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علقت الفنانة منال سلامة، على أغاني المهرجانات الشعبية معربة عن استيائها من المحتوى الذي تقدمه الكثير من هذه الأغاني.

وأكدت منال سلامة، خلال تصريح خاص لـ "الفجر الفني": أنها ليست ضد أغاني المهرجانات ولكنها ضد المحتوى الذي تقدمه فهناك الكثير من أنواع الفن التي لاقت بعض الانتقادات والهجوم ولكنها استطاعت أن تحقق نجاح مشيراً إلى أن الفن الحقيقي هو الذي يعيش ويستمر مع الجمهور.

وأكملت حديثها عن أغاني المهرجانات قائلة: "إذا كان الذي يقدم نوعية هذا الأغاني لدية الموهبة سيكمل مشواره، ولا أهتم بالذي يخرج ويتحدث عن فقرة الشديدة قبل الشهرة، فكلنا واجهنا ذلك من أجل الوصول إلى ما نحن عليه الأن، حتى الزعيم عادل إمام، كانت ظروفه في البداية صعبة.

وأكدت أنها لا تهتم بالتريند كما تتعجب من الإعلام الذي يجري وراء التريند والسعي للشهرة، موصخة بأنها لن تقدم الفترة المقبلة أعمالًا فنية بسبب عدم وجود محتوى يستحق أن تقدمه قائلة "أنا أصلا مش تريند".


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