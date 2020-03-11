كل ما تريد معرفته عن مواجهة إنبي ضد بيراميدز في الدوري المصري

يحل الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز مساء اليوم الأربعاء ضيفا ثقيلا أمام مضيفه إنبي في الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة إنبي ضد بيراميدز والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُقام مواجهة إنبي ضد بيراميدز بالجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء الموافق 11-3-2020، على أرضية ملعب "بتروسبورت" معقل الفريق البترولي، حيث تُنقل المباراة حصرياً عبر قناة "ONTIME SPORTS".

ترتيب إنبي وبيراميدز في مسابقة الدوري المصري

يدخل الفريق البترولي إنبي مواجهة المساء، وهوا في الترتيب السادس بجدول مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة من 17 جولة، حقق أبناء المدرب حلمي طولان الفوز في 6 مناسبات وتعادل في 7 لقاءات وتلقى الهزيمة في 4 جولات.

وعلى الجانب الآخر يحتل الضيوف فريق بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، حيث يمتلك أبناء المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش 29 نقطة من تحقيق 8 انتصارات و 5 تعادلات وأربعة هزائم.

قائمة بيراميدز أمام إنبي

وكان الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز قد كشف عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة إنبي مساء اليوم الأربعاء في الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث ضم القائمة الآتي:-

حراسة المرمى: المهدي سليمان - أحمد الشناوي - أحمد دعدور.

خط الدفاع: ولفريد كانون - أحمد أيمن منصور - علي جبر - عبد الله بكري - محمد حمدي - طارق طه.

خط الوسط: عبد الله السعيد - عمر جابر - نبيل عماد دونجا - عمر العيوني - محمد فتحي - عبده لومالا - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمود حمادة - إيريك تراوري - محمد فاروق.

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.

تشكيل إنبي المتوقع أمام بيراميدز

وبالحديث عن الفريق البترولي صاحب الأرض والضيافة في لقاء المساء فمن المتوقع أن يبدأ المدرب المخضرم حلمي طولان تشكيل فريقه إنبي بالدفع بالعناصر الدفاعية تفادياً لخطورة الخط الأمامي للضيوف فريق بيراميدز المنتشي بتأهل أفريقي على حساب فريق زناكو الزامبي ليكون بذلك تشكيل البتروليين الأقرب كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: على فوزي - أسامة جلال - محمود قاعود - رامي صبري

خط الوسط: عبد الرحمن عامر - عبد الرحمن عماد - أحمد شكري - حيميد ماو مكامي - محمد رزق لطفى

الهجوم: محمد شريف.