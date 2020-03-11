قادمًا من نيويورك.. "الصحة السعودية" تعلن إصابة مواطن مصري بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل حالة الإصابة رقم 21 بفيروس كورونا المستجد، وهي لمواطن مصري كان عائدًا من نيويورك إلى القاهرة عبر مطار الملك عبدالعزيز في جدة.



وأفادت قناة العربية، أن كاميرات المراقبة الحرارية رصدت ارتفاع درجة حرارة المريض، وتم عزله ونقله إلى مستشفى بمحافظة جدة، موضحة أن الراكب كان موجودًا في مصر قبل توجهه إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الـ 14 يومًا السابقة لقدومه إلى مطار جدة، لافتة إلى أن هذه هي الحالة 21 بالمملكة.



الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في البداية في مدينة ووهان بالصين، ثم انتشر إلى العديد من دول العالم، وقتل الآلاف وأصاب أكثر من مائة ألف شخص حتى الآن في عشرات الدول.



وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس الكورونا المستجد (covid-19)، ارتفعت إلى ٢٦ حالة سلبية، اليوم الثلاثاء، من أصل ٥٩ حالة التي تم الإعلان عنها، بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس لـ5 حالات اليوم، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.