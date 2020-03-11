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نجل محمود البزاوي يروي موقفا كوميديا بينه وبين والده في الطفولة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:44 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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روى أكرم نجل محمود البزاوي، موقفًا كوميديًا جمع بينه وبين والده في طفولته ولم ينساه حتى الآن،لافتًا إلى أن حديقة المدرسة كانت سببًا رئيسيًا فيه.

وقال أكرم محمود البزاوي خلال لقائه برفقة والده في برنامج "صاحبة السعادة" والذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر فضائية dmc، إنه ذات يوم جاء لوالده وهو يبكي بسبب اللعب في الحديقة الخاصة بالمدرسة وعبر عن ضجره من الرمال التي ملأت حذاءه أثناء اللعب، وحينها كشف له والده أنه في طفولته لم تكن لديه حديقة في مدرسته الأمر الذي أحزن أكرم كثيرًا لأن والده عاش حياة صعبة، بحد وصفه.

وتابع أكرم أن جده لاحظ عليه الحزن وقال له إن طفولته هو أيضًا كانت أصعب من والده وأخذ يقص عليه تفاصيل معاناته.

يذكر أن صاحبة السعادة"" برنامج تقدمه الفنانة الكبيرة ""إسعاد يونس"" بهدف الحفاظ على الهوية المصرية وإحيائها وسط المتغيرات السياسية والاجتماعية، وذلك من خلال استضافة نوعيات مختلفة من الضيوف كالنجوم وصناع الفن بكل فروعه، وكذلك نجوم الرياضة المصرية وصناع الموسيقى الذين يقدمون مشاريعهم الموسيقية المتميزة والمتفردة عبر البرنامج.


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