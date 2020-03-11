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"مغامرة".. اعترافات الشاب المتهم بتسلق الهرم الأكبر

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:39 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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اعترف الشاب المتهم بتسلق الهرم الأكبر، خلال التحقيقات التي أجريت معه بارتكابه الواقعة، قائلا: "مغامرة وكان نفسي طول عمري أتسلق الهرم"، مشيرا إلى أنه يوم الواقعة غافل الأمن المكلف بتأمين المنطقة الأثرية، وتسلق الهرم.

وواصل المتهم خلال التحقيقات التي أجريت معه: "لما الأمن شافوني اجبروني على النزول".

كانت كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل القبض على شاب، على خلفية اتهامه بـتسلق الهرم الأكبر، أمس الجمعة، إذ تبين أن المتهم لم يلتقط صورًا تذكارية له، حال تسلقه الهرم الأكبر.

وأوضحت التحقيقات، أنه بفحص الهاتف المحمول الخاص بالشاب المتهم، تبين عدم احتوائه على "كاميرا".

تحريات ضباط شرطة السياحة والآثار، قد توصلت إلى أن الشاب الذي تسلق الهرم الأكبر، صاحب محل ملابس يبلغ من العمر 30 عاما، ووالديه منفصلين، ومقيم صحبة والدته، بمنطقة الهرم.

وأضافت التحريات، إلى أنه يعاني من أزمة نفسية منذ حوالي سنة، ونصحه أهليته بالتوجه إلى طبيب نفسي لكنه رفض، مشيرة إلى أن قوات الشرطة تمكنت من القبض عليه وتبين عدم التقاطه صورا حال تسلقه الهرم الأكبر.

وألقت شرطة السياحة والآثار بالجيزة، القبض على صاحب محل ملابس لقيامه بمغافلة أفراد الأمن، وتسلق الهرم الأكبر، وأخطر اللواء رضا العمدة مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار.

وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا مفاده بقيام صاحب محل ملابس بمغافلة أفراد الأمن، وتسلق الهرم الأكبر.

وتمكن ضباط شرطة السياحة والآثار، برئاسة العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة، من إجباره على النزول، وتمكنت القوات من القبض عليه، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

ضباط شرطة السياحة والآثار تسلق الهرم الاكبر تسلق الهرم

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