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عاجل.. الأرصاد تعلن التفاصيل الكاملة لطقس اليوم الأربعاء

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:36 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الأربعاء، الموافق 11 مارس 2020، على مدن ومحافظات مصر، موضحة أن الطقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع وجود شبورة صباحًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة على القاهرة الكبرى.

وأضافت "الأرصاد"، أن الرياح نشطة على الوجه البحري، وأن الطقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة على السواحل الشمالية الغربية.

ونوهت "الهيئة"، بأن الطقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح نشطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأن الطقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشارت إلى أن الطقس حار نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة على شمال الصعيد، وشديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة على جنوب الصعيد.

عاجل.. الأرصاد تعلن التفاصيل الكاملة لطقس اليوم الأربعاء
عاجل.. الأرصاد تعلن التفاصيل الكاملة لطقس اليوم الأربعاء
عاجل.. الأرصاد تعلن التفاصيل الكاملة لطقس اليوم الأربعاء
عاجل.. الأرصاد تعلن التفاصيل الكاملة لطقس اليوم الأربعاء
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