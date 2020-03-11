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أهداف مباراة - لايبزيج 3 × 0 توتنهام | إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:18 ص
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لايبزيج و توتنهام
لايبزيج و توتنهام
محمد مرعي
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نجح فريق لايبزيج في تحقيق الفوز على حساب فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ريد بول ارينا ضمن منافسات إياب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان قد فاز أيضاً فريق لايبزيج في مباراة الذهاب بنتيجة هدف نظيف على حساب توتنهام هوتسبير بملعبه الوايت هارت لين الجديد.

وتأهل الفريق الألماني لدور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد اطاحته بالفريق الإنجليزي.

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