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الكشف عن طاقم حكام مباراة الأهلي وسموحة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:08 ص
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الأهلي وسموحة
الأهلي وسموحة
علي نبوي
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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة الأهلي أمام ضيفه سموحة والمقرر لها في السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء الطاقم على النحو التالي :-

محمد عادل "حكم ساحة" ويعاونه كلًا من أحمد حسام طه "مساعد أول"، ورجب محمد "مساعد ثان"، وجلال أحمد "حكم رابع"، وخالد جمال "حكم فيديو"، وإبراهيم محجوب "مساعد فيديو".
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