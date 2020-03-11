Advertisements الفجر الفني منوعات الفجر الفني منال سلامة لـ"الفجر الفني": للفن دور كبير في التوعية من فيروس "كورونا" الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:27 ص Advertisements أماني سلام Advertisements Advertisements أخبار تهمك أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس منذ حوالي 18 ساعة عاجل.. إصابة وزيرة الصحة البريطانية بفيروس كورونا منذ 39 دقيقة بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر منذ حوالي 7 ساعات أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء: بيريز يفاوض صفقة مدوية.. صدمة تضرب الملكي قبل لقاء السيتي.. كواليس الانقلاب على زيدان منذ ساعتين و 19 دقيقة هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة منذ حوالي 17 ساعة رياح بسرعة 65 كيلو تضرب مصر في هذا التوقيت.. والأرصاد تحذر من 3 ظواهر منذ حوالي 6 ساعات أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء: قرار صادم لجماهير البرسا.. خسائر فادحة بعد قرار دوري الأبطال.. ميسي يحصد جائزة جديدة منذ ساعتين و 34 دقيقة عاجل.. تركيا تعلن أول إصابة بفيروس كورونا منذ ساعة و نصف الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة منذ حوالي 11 ساعة أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي منذ حوالي 22 ساعة خاص.. مدير أعمال جوهرة يفجر مفاجأة حول خطوبتها لعمر كمال منذ حوالي 4 ساعات ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا منذ حوالي 9 ساعات عاجل.. "الأرصاد" تُعلن خارطة المناطق التي ستضربها الأمطار والسيول الخميس المقبل منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر منذ ساعتين و 27 دقيقة عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر منذ حوالي 9 ساعات