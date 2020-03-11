إدوارد يكشف كواليس كليب "رايحة لصاحباتاتي" مع ابنته









وأشار إلى أنها أوضحت له أن لديها فكرة تريد من خلالها استخدام الطاقة الشبابية، من مخرجين لمدراء تصوير لمنتجين واختارت بنفسها الألحان والكلمات والتوزيع وكل شئ.



يذكر أن صاحبة السعادة"" برنامج تقدمه الفنانة الكبيرة ""إسعاد يونس"" بهدف الحفاظ على الهوية المصرية وإحيائها وسط المتغيرات السياسية والاجتماعية، وذلك من خلال استضافة نوعيات مختلفة من الضيوف كالنجوم وصناع الفن بكل فروعه، وكذلك نجوم الرياضة المصرية وصناع الموسيقى الذين يقدمون مشاريعهم الموسيقية المتميزة والمتفردة عبر البرنامج.









كشف الفنان إدوارد عن كواليس صناعة أغنية "رايحة لصاحباتاتي" لابنته ماريا، قائلًا إنه تلقى رسالة من فتاة تدعى رحمة عيد، وقالت له إنها تريد أن تتبنى موهبة نجلته ماريا من خلال فيديو كليب.وأضاف خلال برنامج "صاحبة السعادة" والذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، عبر فضائية "dmc" أنه بالفعل جلس مع رحمة، وأعجب بطريقة تفكيرها وأخبرته بأنها تريد أن تكون مسؤولة عن ماريا.