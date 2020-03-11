عاجل- نادر شوقي: عروض إنجليزية وإيطالية وبرتغالية لرمضان صبحي

كشف نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب الأهلي، عن تلقيه عدة عروض من إنجلترا وإيطاليا والبرتغال للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف :"هناك بعض الأندية التي تلعب في الدوري الإنجليزي "البريميرليج" ترغب في التعاقد مع رمضان صبحي".

وتابع :"الاهتمام بضمه جاء بعد مشاركته في بطولة أمم إفريقيا تحت ٢٣ عام، وهناك عدة أندية بدأت في الحديث معي".

وزاد :"هناك ناد أخر في إيطاليا يرغب في ضم رمضان صبحي، اللاعب لن يلعب في الدرجة الثانية".

وأشار:"رمضان صبحي سينتقل للنادي الذي يقدره ويجعله ضمن ١١ لاعبًا في تشكيلته".

وواصل :"النادي الأهلي يرغب هو الأخر في التعاقد معه بشكل نهائي، بجانب أندية أخرى من البرتغال".

وأشار :"على جمهور الأهلي أن لا يغضب لمثل هذه الأخبار، نتمنى أن يكون دائمًا في أفضل الأحوال".