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عاجل- نادر شوقي: عروض إنجليزية وإيطالية وبرتغالية لرمضان صبحي
الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:03 ص
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علي نبوي
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كشف نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب الأهلي، عن تلقيه عدة عروض من إنجلترا وإيطاليا والبرتغال للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأضاف :"هناك بعض الأندية التي تلعب في الدوري الإنجليزي "البريميرليج" ترغب في التعاقد مع رمضان صبحي".
وتابع :"الاهتمام بضمه جاء بعد مشاركته في بطولة أمم إفريقيا تحت ٢٣ عام، وهناك عدة أندية بدأت في الحديث معي".
وزاد :"هناك ناد أخر في إيطاليا يرغب في ضم رمضان صبحي، اللاعب لن يلعب في الدرجة الثانية".
وأشار:"رمضان صبحي سينتقل للنادي الذي يقدره ويجعله ضمن ١١ لاعبًا في تشكيلته".
وواصل :"النادي الأهلي يرغب هو الأخر في التعاقد معه بشكل نهائي، بجانب أندية أخرى من البرتغال".
وأشار :"على
جمهور الأهلي أن لا يغضب لمثل هذه الأخبار، نتمنى أن يكون دائمًا في أفضل الأحوال".
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