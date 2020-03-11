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عاجل.. إصابة وزيرة الصحة البريطانية بفيروس كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:03 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أصيبت وزير الصحة البريطانية نادين دوريس، بفيروس كورونا المستجد، كما أفادت "بي بي سي عربية" في خبر عاجل.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في البداية في مدينة ووهان بالصين، ثم انتشر إلى العديد من دول العالم، وقتل الآلاف وأصاب أكثر من مائة ألف شخص حتى الآن في عشرات الدول.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس الكورونا المستجد (covid-19)، ارتفعت إلى ٢٦ حالة سلبية، اليوم الثلاثاء، من أصل ٥٩ حالة التي تم الإعلان عنها، بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس لـ5 حالات اليوم، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة والسكان المصرية كورونا فيروس كورونا

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