وكيل أحداد يحسم موقف من المشاركة أمام الزمالك ويكشف حقيقة شكوى بوطيب ضد النادي الأبيض

حسم محمد عزيز وكيل أعمال المغربي حميد أحداد لاعب الزمالك والمعار هذا الموسم لصفوف الرجاء المغربي، موقف موكله من المشاركة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي سيجمع الزمالك والرجاء.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"هناك اتفاق بين أمير مرتضى ورئيس نادي الرجاء المغربي على عدم مشاركة اللاعب في مباراة الزمالك مثلما هو موقع في العقد".

وأضاف :"سنبحث مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من أجل مشاركة حميد أحداد في مباراة الرجاء المغربي أمام الزمالك بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وتابع :"ليس هناك مشكلة في مشاركة اللاعب أم لا، ما يهمني هو أن هناك 4 فرق عربية في نصف النهائي ثنائي من مصر ومثلهما من المغرب".

وزاد :"مسألة إشراك حميد أحداد من عدمه، لم نسأل الاتحاد الإفريقي حول مشاركة اللاعب، فرئيس نادي الرجاء يتواصل مع مسئولو الزمالك من أجل مشاركة اللاعب، لن نلجأ إلى كاف أو فيفا في مثل هذا الأمر".

وأشار :"في حالة رفض الزمالك مشاركة حميد أحداد أمام الزمالك، فلن يشارك في المباراتين".

فيما يخص خالد بوطيب :"سيبدأ في شهر إبريل عملية التأهيل وفي مايو سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات من جديد".

وتابع :"ما يقال عن تقديم اللاعب بشكوى ضد الزمالك ليس له أساس من الصحة، ولم يحدث ذلك، وأنا أفضل الحل الودي مع ناد كان يحترم اللاعب".