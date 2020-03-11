Advertisements
Advertisements
Advertisements

وكيل أحداد يحسم موقف من المشاركة أمام الزمالك ويكشف حقيقة شكوى بوطيب ضد النادي الأبيض

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:59 ص
Advertisements
أحداد
أحداد
علي نبوي
Advertisements

حسم محمد عزيز وكيل أعمال المغربي حميد أحداد لاعب الزمالك والمعار هذا الموسم لصفوف الرجاء المغربي، موقف موكله من المشاركة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي سيجمع الزمالك والرجاء.

 

وقال في تصريحات تلفزيونية :"هناك اتفاق بين أمير مرتضى ورئيس نادي الرجاء المغربي على عدم مشاركة اللاعب في مباراة الزمالك مثلما هو موقع في العقد".

 

وأضاف :"سنبحث مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من أجل مشاركة حميد أحداد في مباراة الرجاء المغربي أمام الزمالك بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

 

وتابع :"ليس هناك مشكلة في مشاركة اللاعب أم لا، ما يهمني هو أن هناك 4 فرق عربية في نصف النهائي ثنائي من مصر ومثلهما من المغرب".

 

وزاد :"مسألة إشراك حميد أحداد من عدمه، لم نسأل الاتحاد الإفريقي حول مشاركة اللاعب، فرئيس نادي الرجاء يتواصل مع مسئولو الزمالك من أجل مشاركة اللاعب، لن نلجأ إلى كاف أو فيفا في مثل هذا الأمر".

 

وأشار :"في حالة رفض الزمالك مشاركة حميد أحداد أمام الزمالك، فلن يشارك في المباراتين".

 

فيما يخص خالد بوطيب :"سيبدأ في شهر إبريل عملية التأهيل وفي مايو سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات من جديد".

 

وتابع :"ما يقال عن تقديم اللاعب بشكوى ضد الزمالك ليس له أساس من الصحة، ولم يحدث ذلك، وأنا أفضل الحل الودي مع ناد كان يحترم اللاعب".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر مرتضى منصور فرح علي صفقات الزمالك خالد الغندور حميد احداد حميد أحداد بيراميدز الزمالك اليوم الزمالك الرجاء ومازيمبي الرجاء مازيمبي الرجاء الرياضي الرجاء البيضاوي الدوري المصري اخبار الزمالك اليوم اخبار الزمالك اخبار الرياضة اخبار الاهلى

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. "الأرصاد" تُعلن خارطة المناطق التي ستضربها الأمطار والسيول الخميس المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء: بيريز يفاوض صفقة مدوية.. صدمة تضرب الملكي قبل لقاء السيتي.. كواليس الانقلاب على زيدان

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. تركيا تعلن أول إصابة بفيروس كورونا

منذ ساعة و 23 دقيقة

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 11 ساعة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 18 ساعة

ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء: قرار صادم لجماهير البرسا.. خسائر فادحة بعد قرار دوري الأبطال.. ميسي يحصد جائزة جديدة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

رياح بسرعة 65 كيلو تضرب مصر في هذا التوقيت.. والأرصاد تحذر من 3 ظواهر

منذ حوالي 6 ساعات

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. مدير أعمال جوهرة يفجر مفاجأة حول خطوبتها لعمر كمال

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب كورونا.. الأهلي والزمالك في خطر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة وزيرة الصحة البريطانية بفيروس كورونا

منذ 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

جروس يتحفظ على لياقة "بوطيب"

الزمالك يطلب 200 ألف دولار للموافقة على رحيل حميد أحداد

سر مشاركة حميد أحداد مع الزمالك أمام اتحاد طنجة بالكونفدرالية

الزمالك يحدد شرطا وحيدا لرحيل نجمه

الزمالك يوافق على رحيل نجمه للرجاء المغربي

خاص - الزمالك يتحمل جزء من راتب أحداد مع الرجاء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:15 م

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: صفقة تبادلية مع سموحة.. حقيقة وفاة مدرب الفريق.. صدمة بشأن مباراة الاتحاد والزمالك

10:37 م

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

عاجل.. تركيا تعلن أول إصابة بفيروس كورونا

12:13 ص

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء: بيريز يفاوض صفقة مدوية.. صدمة تضرب الملكي قبل لقاء السيتي.. كواليس الانقلاب على زيدان

11:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status