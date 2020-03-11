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ربنا يعدي اليوم بدون خسائر.. الري تحذر من المنتظر غدا الخميس

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:32 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن الوزارة رصدت قدوم موجة من الأمطار الغزير تبدأ الخميس، لافتَا إلى أن كافة أجهزة الوزارة رفعت درجة الاستعداد، لاستيعاب أي سيول بالمخرات والمصارف.

وتابع "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الوزارة ستستفيد من مياه السيول في شمال ووسط سيناء، من خلال وضعها في بعض خزانات المياه الصناعية، مشيرًا إلى أن وزارة الري بعد عام 2016 قامت بإعداد أكثر من 500 عمل ما بين سدود وخزانات مياه جوفية، لتجنب أي سيول أو أمطار. 

ولفت إلى أن وزارة الري حريصة على كل نقطة مياه من السيول والأمطار، مشيرًا إلى أن معدلات الأمطار يوم الجمعة ستصل لـ40 ملي، وهذا من الأرقام ضخمة جدًا، معقبًا: "ربنا يعدي الكام يوم دون بدون خسائر".

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