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جمال الغندور: تقنية الـVAR ضد متعة كرة القدم
الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:54 ص
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علي نبوي
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فسر جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، الأسباب التي تجعل حكم أي مباراة يتخذ الكثير من الوقت في حالة اللجوء إلى تنقية الفيديو المساعد الـVAR.
وأضاف في تصريحات
تلفزيونية :"هذه المباراة الثالثة التي تلعب باستخدام تنقية الفيديو المساعد VAR ونحن
لا نزال في البداية".
وتابع :"بروتوكول
تنقية الفيديو المساعد يؤكد بأنه ليس هناك وقت محدد، الـVAR قد تكون
ضد متعة كرة القدم".
وواصل :"بداية
تطبيق تقنية الفار تششهد بعض السلبيات من ضمنها طول فترة رصد الحالات".
وأشار :"جهاد
جريشة موضوعه انتهى والمشكلة انتهت ووعدت بأنه قبل ميعاده سيمنح له الفرصة للعودة من
جديد والمشاركة في المباريات، لأجل استعادة لياقته البدنية قبل مباريات إفريقيا وتجهيزه
جيدا لها".
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