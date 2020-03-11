جمال الغندور: تقنية الـVAR ضد متعة كرة القدم

فسر جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، الأسباب التي تجعل حكم أي مباراة يتخذ الكثير من الوقت في حالة اللجوء إلى تنقية الفيديو المساعد الـVAR.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"هذه المباراة الثالثة التي تلعب باستخدام تنقية الفيديو المساعد VAR ونحن لا نزال في البداية".

وتابع :"بروتوكول تنقية الفيديو المساعد يؤكد بأنه ليس هناك وقت محدد، الـVAR قد تكون ضد متعة كرة القدم".

وواصل :"بداية تطبيق تقنية الفار تششهد بعض السلبيات من ضمنها طول فترة رصد الحالات".

وأشار :"جهاد جريشة موضوعه انتهى والمشكلة انتهت ووعدت بأنه قبل ميعاده سيمنح له الفرصة للعودة من جديد والمشاركة في المباريات، لأجل استعادة لياقته البدنية قبل مباريات إفريقيا وتجهيزه جيدا لها".