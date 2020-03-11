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جمال الغندور: تقنية الـVAR ضد متعة كرة القدم

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:54 ص
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جمال الغندور
جمال الغندور
علي نبوي
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 فسر جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، الأسباب التي تجعل حكم أي مباراة يتخذ الكثير من الوقت في حالة اللجوء إلى تنقية الفيديو المساعد الـVAR.

 

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"هذه المباراة الثالثة التي تلعب باستخدام تنقية الفيديو المساعد VAR ونحن لا نزال في البداية".

 

وتابع :"بروتوكول تنقية الفيديو المساعد يؤكد بأنه ليس هناك وقت محدد، الـVAR قد تكون ضد متعة كرة القدم".

 

وواصل :"بداية تطبيق تقنية الفار تششهد بعض السلبيات من ضمنها طول فترة رصد الحالات".

 

وأشار :"جهاد جريشة موضوعه انتهى والمشكلة انتهت ووعدت بأنه قبل ميعاده سيمنح له الفرصة للعودة من جديد والمشاركة في المباريات، لأجل استعادة لياقته البدنية قبل مباريات إفريقيا وتجهيزه جيدا لها".

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