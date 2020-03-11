الأمطار شديدة.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة للمواطنين (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية اعتبارًا من الخميس وتستمر حتى السبت المقبل، مشيرا إلى أنه تم إرسال التحذير لكافة الجهات المعنية لأخذ الحيطة والحذر منعا للأضرار والمخاطر التي يمكن أن تحدث.



ونصح "شاهين"، المواطنين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الثلاثاء، بالالتزام بعدم الخروج من المنازل وعدم السفر؛ لأن الأمطار قد تكون شديدة خاصة على الطرق الزراعية، والطرق القريبة من المسطحات المائية والوجه البحري والسواحل الشمالية والقاهرة.



ونوه إلى أنه في حالة الضرورة لابد من قيادة المركبة بحرص، والتأكد والاطمئنان على سلامة "مساحات" السيارة وعدم ركنها تحت لوحات الإعلانات أو الأشجار؛ لأنه سيكون هناك رياح شديدة.

