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فريق روك أمريكي شهير يلغي حفلاته بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:50 ص
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بوابة الفجر
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ذكر فريق الروك الأمريكي (بيرل جام) في رسالة نشرها على موقعه الإلكتروني تأجيل جولته الغنائية (جيجاتون تور) بسبب تفشي فيروس كورونا.

الجولة كان مقرر أن تنطلق في 18 مارس الجاري، فيما أكد الفريق" "يُقال لنا إن المشاركة في التجمعات الكبيرة على رأس قائمة ما ينبغي تجنبه حيث أصبحت هذه الأزمة الصحية العالمية تؤثر على حياتنا جميعا“.

وكانت جولة الفريق صاحب الأغنيات الناجحة مثل (بلاك) و(إيفن فلو) تتضمن 17 حفلة في أمريكا الشمالية.

ويزداد تأثر الحياة اليومية في الولايات المتحدة بانتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، حيث ألغيت حفلات ومؤتمرات وتأمر جامعات طلابها بالبقاء في المنزل.

وأشار الموقع الإلكتروني للفريق إلى أن مواعيد كل الحفلات في الولايات المتحدة وكندا حتى نهاية أبريل نيسان تأجلت لكن لا يزال من المتوقع أن تبدأ جولة (بيرل جام) في أوروبا في موعدها المحدد في 23 يونيو حزيران بألمانيا.

ومن المقرر أن يطرح الفريق ألبومه الحادي عشر يوم 27 مارس آذار بعنوان (جيجاتون).



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