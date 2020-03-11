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ننشر صورة قتيل الخلافات الثأرية في العياط

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:32 ص
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إيمان عبد العاطي
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حصلت بوابة الفجر على صورة تاجر المواشي الذي قُتل بطلق ناري أمس الثلاثاء، بقرية جرزا بمركز العياط، جنوب المحافظة.

وكشف مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، عن تفاصيل الواقعة، موضحا أن خلافات ثأرية وراء قتل "صابر.ف.ع"، تاجر مواشي، ثلاثيني العمر، الذي أطلق عليه النيران، الثلاثاء.

وكان شخصا قد قتل، بطلق ناري، بقرية جرزا، التابعة لمركز العياط، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغ للرائد مؤمن فرج، رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من إدارة شرطة النجدة، بإطلاق أعيرة نارية ووقوع قتيل بنطاق المركز.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، والرائد عادل طلبة والرائد محمد مصباح، والنقيب باسم هنداوي معاوني مباحث المركز، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها وسرعة ضبط مرتكبيها.

وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، لتتولى النيابة العامة التحقيقات.
ننشر صورة قتيل الخلافات الثأرية في العياط
ننشر صورة قتيل الخلافات الثأرية في العياط
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