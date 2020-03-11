هالة زايد تطمئن المصريين عن إجراءات الوقاية من كورونا

طمأنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، المصريين عن الإجراءات المطبقة في مصر لمنع انتشار فيروس كورونا في مصر، قائلة: "مفيش دولة بتعمل تقصي بالشكل ده حتى تتأكد أنه لا يوجد لديها إصابة"، منوهة بأن أول حالة إصابة في مصر عرفت نتيجة التقصي.





وأشارت "هالة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنه تقرر رفع درجة التقصي عن فيروس كورونا، حيث تقرر مسح الفنادق الثابتة والمراكب النيلية في الأقصر وأسوان.





وأضافت وزيرة الصحة، أن المسح يتم بشكل عشوائي لمتابعة مدى وجود حالات إصابة أو اشتباه بالإصابة، منوهة بأن عدد العينات وصل إلى 858 حالة، والنتيجة كانت سلبية لكافة الحالات.



